Défense en Europe : le Luxembourg fait appel à Thales pour Gov-Sat 2, son nouveau satellite de communications ultra-sécurisées

Le satellite, nommé Gov-Sat 2, va rejoindre en orbite Gov-Sat 1, pour augmenter les services de connectivité ultra-sécurisés pour le Grand-Duché mais aussi plusieurs Etats-membres de l'UE et de l'OTAN.

Un satellite développé à Thales Alenia Space (photo d'illustration) ( AFP / BENEDICTE REY )

Le Luxembourg va renforcer ses positions dans le domaine du spatial et des communications sécurisées. GovSat, partenariat entre le gouvernement du Luxembourg et l’opérateur de satellites mondial SES, a passé commande auprès de Thales Alenia Space d'un satellite de télécommunications de défense, ont annoncé les deux entités jeudi 25 juillet.

Ce satellite en orbite géostationnaire, baptisé GovSat-2, rejoindra son grand-frère Gov-Sat 1, lancé en 2018, et étendra la couverture et le réseau des services de télécommunications sécurisés et résistants au brouillage, au ministère de la Défense du Grand-Duché et à ses partenaires.

Souveraineté européenne en matière de communications militaires

"Compte tenu des bouleversements géopolitiques actuels et des besoins accrus en matière de capacités évolutives de défense et sécurité nationale, nous assistons à une forte hausse de la demande de connectivité fiable et sécurisée en orbite géostationnaire à travers toute la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), mais aussi au-dessus des océans Atlantique et Indien, et des mers Méditerranée et Baltique", a déclaré Adel Al-Saleh, CEO de SES, dans un communiqué relayé par le ministre luxembourgeois de la Défense.

"À l'heure où les gouvernements de toute l'Europe cherchent à renforcer leurs moyens souverains de communication par satellite pour leurs besoins de défense et de renseignement, GovSat-2 apportera à GovSat une capacité MILSATCOM (communications militaires par satellite, ndlr) supplémentaire pour couvrir ce pôle de croissance stratégique", abonde t-il encore.

En tant que maître d’œuvre, Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), assurera la conception, la fabrication, les tests et la livraison du satellite, pour une durée de vie nominale en service supérieure à 15 ans. Cet équipement sera cofinancé par SES et le gouvernement du Luxembourg (le financement étant soumis au vote parlementaire du projet de loi correspondant), précise le communiqué.

"GovSat-2 renforcera la souveraineté du Luxembourg dans le domaine des télécommunications de défense par satellite", a pour sa part commenté le PDG de Thales Alenia Space, Hervé Derrey. Selon lui, "ce nouveau jalon est révélateur d’un rebond potentiel du marché des satellites de télécommunications de défense en orbite géostationnaire. Il conforte également le succès de notre ligne de produits Spacebus 4.000, qui totalise à ce jour 42 programmes de satellites".