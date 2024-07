Défaillances d’entreprises : la phase de rattrapage Covid se referme (Altarès)

(AOF) - "La phase de rattrapage Covid se referme, la conjoncture prend le relais". C’est ce qu’affirme le cabinet d’études Altarès annonçant 16 371 défaillances d’entreprises au 2e trimestre 2024, soit une hausse de 23,4%. Le nombre d’ouvertures de procédures de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire de ce printemps est "très au-dessus de la moyenne observée" sur les décennies 2000 et 2010 (13 700). Altarès invoque une "conjoncture ralentie" et le "rattrapage d’une partie des défauts évités pendant la crise sanitaire grâce aux aides".

"Si trois quarts des défauts concernent des microentreprises de moins de 3 salariés, la tendance la plus forte est observée chez les PME de 50 à 99 salariés dont les défaillances augmentent deux fois plus vite que la moyenne", précise le cabinet.

Altares perçoit les "prémisses d'un retour possible à la normalité". Les redressements judiciaires (4 817) sont en hausse de 39% et concentrent désormais près de 30% des jugements, "retrouvant ainsi les taux d'avant Covid". Le rythme ralentit en revanche pour les ouvertures de liquidation judiciaire qui augmentent de 18,9 % à 11 138 et représentent 68% des défaillances, "loin des 75% qui prévalaient durant la crise sanitaire".

69 500 emplois sont menacés ce trimestre, "un nombre important en augmentation de 25% sur un an", qui s'explique par l'ouverture de procédures collectives sur "trois sociétés de plus 1000 salariés".