Deezer remanie son offre aux entreprises pour augmenter ses revenus grâce à la publicité et à la détection par l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Deezer DEEZR.PA a déclaré jeudi qu'il remodelait et élargissait ses offres de partenariat sous une marque unique, alors que la plateforme française de streaming musical cherche de nouvelles sources de revenus au-delà des abonnements des consommateurs.

Deezer, qui est en concurrence avec Spotify SPOT.N et Apple AAPL.O Music sur le marché encombré du streaming musical, opère dans plus de 180 pays et a construit son activité autour d'abonnements directs et de partenariats de distribution avec des entreprises allant des opérateurs de télécommunications aux chaînes de restaurants et aux salles de sport. La plateforme unifiée "Deezer for Business" se concentrera, en plus des solutions de streaming pour les entreprises et de l'intégration de ses produits dans les offres grand public de tiers, sur le renforcement de son offre en matière de détection de l'IA et de publicité.

Deezer a également renouvelé son partenariat de longue date avec Sonos SONO.O , élargissant la collaboration pour inclure la monétisation soutenue par la publicité sur Sonos Radio via le Deezer Ad Exchange. Le groupe de streaming a rapporté mercredi une baisse de 12,1% de ses revenus de partenariats à 147,8 millions d'euros (169,4 millions de dollars).

(1 $ = 0,8725 euros)