Deezer relève son objectif d'Ebitda ajusté 2024

(AOF) - Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 267,9 millions d'euros au premier semestre 2024, en hausse de +14,9% par rapport au premier semestre 2023 (+14,6% à taux de change constant). Cette croissance reflète l'exécution réussie de la stratégie du groupe, portée par l'expansion continue des partenariats récents (tels que RTL+ et Mercado Libre) ainsi que la contribution de la nouvelle vague d'augmentation des prix du Direct.

La marge brute ajustée a augmenté de +24,6% par rapport au premier semestre 2023, pour atteindre 64,5 millions d'euros au premier semestre 2024, principalement grâce à un niveau d'activité plus élevé, aux conditions plus favorables négociées avec les labels en 2023 et 2024 et à une contribution positive de l'octroi de licences de Zen by Deezer à plusieurs partenaires.

En conséquence, le taux de marge brute ajustée a augmenté de +1,9 point, passant de 22,2% du chiffre d'affaires au premier semestre 2023 à 24,1% au premier semestre 2024.

L'Ebitda ajusté s'est amélioré de +8,1 M€ : il reste négatif à hauteur 5 millions d'euros au premier semestre 2024, contre (-13,1 millions d'euros au premier 2023), "reflétant principalement la hausse de la marge brute ajustée et une gestion stricte des coûts fixes, malgré des investissements de marketing plus élevés, conformément à la stratégie d'investissement efficiente dans la marque".

En conséquence, la marge d'Ebitda ajusté s'est améliorée, passant de -5,6% au premier semestre 2023 à -1,9% au premier semestre 2024.

Le groupe affiche une perte opérationnelle à 21,2 millions d'euros au premier semestre 2024, comparé à une perte de 42,5 millions d'euros au S1 2023, soit une amélioration de +21,3 millions d'euros . Cette évolution "reflète principalement l'augmentation de la marge brute et la baisse des charges d'exploitation, y compris les autres charges non-récurrentes liées aux accords de licence".

La marge opérationnelle s'est améliorée, passant de -18,2% au premier semestre 2023 à -7,9% au premier semestre 2024.

À la suite de la forte progression du chiffre d'affaires au premier semestre, Deezer confirme son objectif d'atteindre une croissance du chiffre d'affaires de 10% en 2024, en tenant compte de la forte base de comparaison du second semestre 2023.

La réduction significative de la perte d'Ebitda ajusté au cours de ce semestre permet également au groupe de relever son objectif annuel d'Ebitda ajusté, qui devrait désormais être inférieur à -10 millions d'euros en 2024 (précédemment inférieur à -15 millions d'euros). Cela représentera une réduction très importante par rapport aux -29 millions d'euros en 2023 et aux -56 millions d'euros en 2022 et ouvrira la voie à un Ebitda ajusté positif en 2025.

Enfin, compte tenu des fortes améliorations de rentabilité déjà réalisées et de la génération d'un flux de trésorerie disponible positif au premier semestre 2024, Deezer confirme son ambition d'atteindre un flux de trésorerie disponible positif en 2024.

