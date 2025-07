Deezer: réduit ses pertes semestrielles et confirme ses objectifs information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 18:34









(Zonebourse.com) - Au premier semestre 2025, Deezer affiche une solide progression de ses indicateurs financiers clés. Le chiffre d'affaires s'établit à 267,1 ME, en légère baisse de -0,3 % sur un an mais en hausse de +1,3 % à taux de change constants, soutenu par la croissance du segment Direct (+1,9 %) et des revenus 'Autres' (+78,4 %), malgré un repli des Partenariats (-8,4 %).



L'EBITDA ajusté ressort à +2,1 ME, contre -5,0 ME un an plus tôt, marquant un second semestre consécutif de rentabilité. Le résultat net s'améliore significativement à -7,6 ME (contre -19,4 ME). Le BPA passe de -0,16 E à -0,06 E.



Le flux de trésorerie disponible reste positif à 1,0 ME, soutenant une trésorerie nette stable à 48,2 ME. Le nombre total d'abonnés atteint 9,2 millions, tiré par la France (+8,2 %), tandis que les abonnés via partenariats chutent de 21,1 %.



Alexis Lanternier, DG de Deezer, se félicite d'un ' jalon financier majeur ' et d'une ' stratégie déjà porteuse de résultats ', notamment grâce à l'innovation IA et au lancement de Deezer Business.



La société confirme ses objectifs annuels : EBITDA ajusté et FCF positifs sur l'ensemble de 2025, avec un chiffre d'affaires attendu stable à légèrement en retrait par rapport à 2024.





