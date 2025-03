Deezer: réduction des pertes en 2024 information fournie par Cercle Finance • 19/03/2025 à 11:13









(CercleFinance.com) - Deezer recule de 3% après la publication d'une perte nette de 26 millions d'euros pour 2024, contre une perte de 59,6 millions l'année précédente, et d'un EBITDA ajusté en forte amélioration (passé de -28,8 à -4 millions), dépassant ainsi son objectif fixé.



Le chiffre d'affaires de la plateforme musicale a augmenté de 11,8% à 541,7 millions (+12,7% à taux de change constant), croissance due principalement au développement des partenariats récents et à l'impact positif sur 12 mois des augmentations de prix dans le segment Direct.



Revendiquant un EBITDA ajusté à l'équilibre pour la première fois au second semestre 2024, Deezer confirme pour l'année 2025, être en ligne avec son objectif de délivrer un EBITDA ajusté positif et un flux de trésorerie disponible positif.





Valeurs associées DEEZER 1,3400 EUR Euronext Paris -10,07%