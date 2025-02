Deezer:réaffirme sa position face au défi que constitue l'IA information fournie par Cercle Finance • 26/02/2025 à 17:13









(CercleFinance.com) - Première plateforme de streaming musical à avoir signé la Déclaration sur l'entraînement de l'IA, Deeezer a réaffirmé aujourd'hui sa position et renforce ses actions concrètes pour protéger la musique.



La plateforme s'est engagée dans le détection des contenus générés par l'IA, avec un premier outil en déploiement dès fin 2024 et indique lutter contre la manipulation des streams, grâce à une technologie affinée depuis plus de 10 ans.



Enfin, Deezer met en avant son modèle de rémunération centré sur l'artiste, 'qui valorise la musique réellement appréciée par les fans'.





Valeurs associées DEEZER 1,51 EUR Euronext Paris -2,58%