Deezer publie un chiffre d’affaires de 134 M€ au T1 2025

Paris, 29 avril 2025, 17:45 CEST - Deezer (Euronext Paris : DEEZR ; ISIN : FR001400AYG6), la plateforme mondiale d'expériences musicales, a publié son chiffre d'affaires consolidé pour le premier trimestre 2025 (période close le 31 mars 2025).



Alexis Lanternier, directeur général de Deezer, commente : "Nous avons démarré l’année sur une dynamique positive, avec une croissance du chiffre d’affaires conforme à nos attentes et une nouvelle progression de notre base d’abonnés Direct en France. Comme déjà annoncé, nous poursuivons notre stratégie visant à offrir à nos fans des expériences musicales uniques et innovantes, créant également de la valeur pour les artistes et nos partenaires. De nouvelles fonctionnalités viennent d’être lancées avec une personnalisation toujours plus poussée et un partage facilité avec sa communauté, en phase avec les attentes des fans d’aujourd’hui et de demain. C’est donc avec confiance que nous confirmons nos objectifs 2025 et notre ambition d’atteindre la rentabilité cette année. »