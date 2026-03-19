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Deezer : Premier résultat net positif
information fournie par EuroLand Corporate 19/03/2026 à 11:04

Publication des résultats 2025


Deezer publie en 2025 des résultats solides traduisant l’inflexion vers la rentabilité. Le chiffre d’affaires s’établit à 534,0 M€, en baisse de -1,4 % par rapport à 541,7 M€ en 2024 (-0,3% à taux de change constant). La marge brute ajustée atteint 135,5 M€, en progression de +1,3 % contre 133,7 M€ un an plus tôt, soit un taux de 25,4 % contre 24,7 % en 2024. L’EBITDA ajusté ressort à 9,7 M€, contre -4,0 M€ en 2024. Le résultat net est positif à 8,5 M€, contre une perte de -26,0 M€ l’année précédente. Le flux de trésorerie disponible ajusté s’élève à 10,1 M€, en hausse par rapport à 6,6 M€ en 2024.



Belle amélioration de la rentabilité


L’EBITDA ajusté ressort lui aussi, pour la première fois, positif à 9,7 M€, contre une perte de 4 M€ en 2024. Cette progression s’explique en grande partie par la hausse de la marge brute, mais également par une réduction marquée des charges opérationnelles, notamment des frais généraux et marketing, en baisse d’environ 12 M€ sur l’exercice. Ces derniers représentent désormais 25,5 % du chiffre d’affaires, contre 27,9 % en 2024, reflétant une discipline accrue sur les coûts. Dans ce contexte, la marge nette repasse en territoire positif, à environ 1,6 % du chiffre d’affaires, un niveau nettement supérieur au consensus, qui anticipait ‑ 11 M. Cette progression refl è te l ’ am é lioration du r é sultat op é rationnel et l ’ absence d ’é l é ments d é favorables majeurs sous l ’ EBIT.



Vers une génération durable de cash ?


Pour 2026e, nous tablons désormais sur un résultat net positif de 15,2 M€ (vs ‑ 8,5 M € pr é c é demment) pour un chiffre d ’ affaires de 553 M € (vs 534 M€ en 2025). Cette trajectoire traduit une croissance modérée mais une rentabilité désormais installée. Le potentiel de revalorisation dépendra de la capacité du groupe à confirmer cette trajectoire.


À 8,7x P/E 2026e, le titre affiche une décote d’environ 50 % par rapport à des comparables autour de 18x. Si ces derniers bénéficient d’une rentabilité établie et d’une meilleure visibilité sur la génération de cash, nous pensons que la décote de Deezer pourrait partiellement se résorber au regard de l’amélioration récente de ses fondamentaux et du point d’inflexion vers une rentabilité durable.

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DEEZER
1,2300 EUR Euronext Paris +11,82%
Copyright © 2026 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 19/03/2026 à 11:04:17.

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