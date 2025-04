Deezer perd des abonnés mais réitère ses objectifs financiers

(AOF) - Deezer a diffusé le montant de son chiffre d'affaires au premier trimestre, ressortant en hausse de 1,1% à 134 millions d'euros. La plateforme de streaming a été soutenue par une performance solide de la France (+4,5 %). Le nombre total d'abonnés s'élève à 9,4 millions contre 10 millions un an plus tôt à la même période. Le groupe a confirmé ses objectifs financiers 2025 comprenant un Ebitda ajusté attendu positif pour la première fois et un flux de trésorerie disponible attendu positif pour la deuxième année consécutive.

Il anticipe un chiffre d'affaires stable voire en léger retrait par rapport à 2024.

Début 2025, Deezer a déployé un outil de détection de musique généré par intelligence artificielle. En avril, environ 20 000 titres générés entièrement par l'IA étaient livrés chaque jour sur la plateforme, soit environ 18 % du volume quotidien.

L'entreprise publiera le 30 juillet prochain ses résultats du premier semestre 2025.

