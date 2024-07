Deezer nomme Alexis Lanternier au poste de directeur général pour accélérer le développement de l'entreprise tout en poursuivant son cap vers une croissance rentable

Paris, 25 juillet, 2024 – Deezer (Paris Euronext: DEEZR), l'une des plateformes d'expériences musicales leader dans le monde, se réjouit d’annoncer la nomination d’Alexis Lanternier au

poste de directeur général. Cette nomination a pour objectif d’inscrire Deezer dans une croissance rentable et dans l'innovation, au sein du secteur en pleine évolution de la diffusion

de musique en continu. Alexis Lanternier succèdera à Stu Bergen, directeur général par intérim, à compter du 2 septembre 2024.



Entrepreneur chevronné et dirigeant expérimenté, Alexis Lanternier apportera dans sa nouvelle fonction une grande expérience marquée par des succès dans la création de plateformes

numériques de distribution de biens de consommation en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Au cours des 14 dernières années, il a dirigé des opérations mondiales dans le secteur du

commerce électronique dans des entreprises leaders et particulièrement innovantes, notamment Walmart, Lazada et Amazon.



« Je suis ravi de rejoindre Deezer à un moment aussi important de son histoire», a déclaré Alexis Lanternier. « Deezer est un pionnier inspirant de la French Tech et est particulièrement bien

placé pour accompagner les changements majeurs qui se produisent dans l’industrie mondiale de la musique, tout en veillant à ce que toutes les parties prenantes en bénéficient. »