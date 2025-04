Deezer lance de nouvelles fonctionnalités pour offrir une expérience musicale encore plus personnalisée à ses utilisateurs et abonnés.

Paris, le 16 avril 2025 – Pionnier dans la création d’expériences musicales uniques à l’aide de fonctionnalités emblématiques et innovantes sur le marché (Flow, SongCatcher, Music Quiz, My Deezer Year…) ainsi que d’événements exclusifs (Purple Door, Deezer sessions live…), Deezer continue d’innover pour répondre à l’évolution des usages et en cohérence avec sa mission : vivre la musique comme un moyen d’expression de soi-même et de connexion avec les autres.



Alexis Lanternier, CEO de Deezer : “Chez Deezer, nous innovons constamment pour offrir une expérience musicale la plus personnalisée et la plus personnalisable du marché. Les nouvelles fonctionnalités que nous présentons aujourd'hui vont permettre aux utilisateurs de mieux comprendre les algorithmes et de prendre un peu plus le contrôle sur leur usage, de personnaliser encore plus leur expériences et de pouvoir partager facilement avec leurs communautés, abonnées ou non à Deezer. Nous souhaitons continuer à les surprendre et à les satisfaire pour une expérience unique et différenciante.”