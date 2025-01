Deezer: la rémunération des droits d'auteurs mise à jour information fournie par Cercle Finance • 15/01/2025 à 12:10









(CercleFinance.com) - Deezer a annoncé mercredi qu'il s'était associé à la Sacem afin d'adopter une modèle de redistribution devant permettre une rémunération plus équitable des droits d'auteurs.



Le spécialiste de la musique en ligne souligne que ce système de paiement centré sur l'artiste (ACPS) constitue une première mise à jour depuis l'arrivée du streaming il y a plus de quinze ans.



Suivant ce modèle dit 'artist-centric', une plus grande part de ce que les abonnés paient doit revenir aux artistes.



Parallèlement, les chansons des artistes ayant au moins 1.000 écoutes provenant de 500 abonnés différents chaque mois sont rémunérées deux fois plus par 'stream' par rapport aux artistes n'atteignant pas cet objectif.



Deezer prévoit par ailleurs de nettoyer son catalogue et de retirer les contenus frauduleux, le bruit et les pistes n'ayant pas été écoutées depuis 12 mois afin d'augmenter mécaniquement la part de marché des artistes.



Dans un communiqué, Deezer et la Sacem se disent convaincus que cette évolution inspirera d'autres acteurs de l'industrie musicale afin de mettre en oeuvre un écosystème plus durable et équitable pour les créateurs.





