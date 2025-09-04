Deezer figure dans la liste Newsweek des entreprises les plus dignes de confiance au monde en 2025

Paris, le 4 septembre 2025 – Deezer (Paris Euronext : DEEZR), la plateforme mondiale d’expériences musicales, a été nommée dans la liste Newsweek des entreprises les plus dignes de confiance au monde en 2025. Le classement inclut 1000 entreprises dans 20 pays et repose sur des sondages menés auprès de 65 000 personnes ainsi que sur une analyse approfondie des réseaux sociaux. Deezer est la seule entreprise de streaming musical présente dans cette liste et figure dans la catégorie Médias & Divertissement, aux côtés de poids lourds de l’industrie musicale tels que Warner Music Group et Universal Music Group.





« Je suis extrêmement fier que Deezer soit considérée comme l’une des entreprises les plus dignes de confiance au monde », a déclaré Alexis Lanternier, CEO de Deezer.

Cela montre que notre engagement en faveur de l’équité et de la transparence dans l’industrie musicale résonne non seulement auprès de nos pairs, mais aussi auprès des fans de musique à travers le monde. Nos investissements en R&D pour un système de rémunération plus juste des artistes, la prévention des fraudes, et plus récemment l’étiquetage IA, nous ont placés sous les projecteurs au niveau mondial et démontrent notre véritable volonté de contribuer à l’avenir de la musique. Combiné à la qualité de nos expériences musicales, tant dans l’application qu’à travers nos événements pour les fans, cela nous a permis d’atteindre cette reconnaissance. »