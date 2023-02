Deezer et Sonos concluent un partenariat de long-terme pour le service Sonos Radio à l’échelle internationale

L’expérience musicale Sonos va bénéficier des services clés de Deezer et de ses capacités d’innovation



Paris, 16 février 2023 – Deezer (Paris Euronext : DEEZR) a annoncé aujourd'hui la signature d’un partenariat à long terme avec Sonos pour enrichir le service de streaming Sonos Radio et le service de souscription Sonos Radio HD, offrant un vaste catalogue de musique éditorialisée pour les utilisateurs Sonos. Cet accord s'inscrit dans la stratégie de Deezer qui consiste à se développer sur les grands marchés mondiaux, notamment les Etats-Unis, en s’appuyant sur des partenariats.



"C’est le début d’une nouvelle histoire qui s’annonce très prometteuse pour Deezer et Sonos. Grâce à ce partenariat, Deezer va développer sa présence auprès de nouveaux utilisateurs sur de grands marchés, en particulier les États-Unis”. a déclaré Jeronimo Folgueira, CEO de Deezer. "Sonos a révolutionné la façon dont

nous consommons la musique et l'audio à la maison, avec des systèmes audio d’exception offrant une qualité sonore fantastique et des services Sonos Radio soigneusement élaborés. Nous sommes impatients de jouer un rôle clé dans le développement de ces services”.