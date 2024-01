Deezer et Fnac Darty renouvellent leur partenariat commercial en France

Ensemble, Deezer et Fnac Darty continueront de proposer des services musicaux innovants et uniques à des millions de foyers à travers le pays.



Paris, le 17 janvier, 2024 – Deezer (Paris Euronext : DEEZR), l'une des plus grandes plateformes d'expériences musicales au monde, et Fnac Darty, leader européen de la

distribution de biens culturels et de loisirs, renouvellent leur partenariat pour 3 années de plus.



Depuis 2017, Deezer et Fnac Darty permettent à leurs clients communs d'accéder à un univers de services musicaux riches et innovants. Grâce à cette alliance, les clients de

la Fnac, de Darty et de WeFix bénéficient d’offres privilégiées d’accès aux services de Deezer. En s'appuyant sur plus de 500 magasins Fnac et Darty répartis sur l'ensemble

du territoire français, Deezer et Fnac Darty proposent à un catalogue musical complet et de qualité, des fonctionnalités uniques comme Flow ou Shaker et des playlists

personnalisées à des millions de foyers. Le renouvellement de ce partenariat inclut de nouveaux leviers de développement notamment le déploiement de la nouvelle identité de marque Deezer dans l'écosystème Fnac Darty, l'extension des catégories de produits éligibles donnant accès à des offres privilégiées ou encore la possibilité de tester Zen by Deezer, l'application bien-être lancée en mai 2023.