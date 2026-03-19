Deezer esquisse une nouvelle stratégie après avoir dégagé son premier bénéfice annuel, les actions augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Deezer lance une plateforme unifiée

* Le partenariat avec Sonos s'étend à la monétisation par la publicité

* La technologie de détection de l'IA est utilisée pour exclure la musique entièrement générée par l'IA

(Refonte, ajout de l'évolution des actions dans le paragraphe 2) par Mathias de Rozario

La plateforme française de streaming musical Deezer DEEZR.PA a déclaré jeudi qu'elle remodelait ses offres de partenariat sous une marque unique après avoir publié son premier bénéfice annuel mercredi en fin de journée.

Les actions de la société ont augmenté de 12,7 %, ce qui a permis à l'action de connaître sa meilleure journée depuis novembre de l'année dernière.

Deezer, qui est en concurrence avec Spotify SPOT.N et Apple AAPL.O Music sur le marché encombré du streaming musical, a déclaré qu'il introduirait une nouvelle plateforme unifiée pour les entreprises afin de renforcer son offre en matière de détection de l'IA et de publicité.

Cela complétera les solutions de streaming pour les entreprises et ses produits intégrés dans les offres grand public de tiers, a déclaré l'entreprise.

L'entreprise a également renouvelé son partenariat avec Sonos SONO.O , élargissant la collaboration pour inclure la monétisation soutenue par la publicité sur Sonos Radio via l'Ad Exchange de Deezer.

Le fabricant américain de produits audio utilisera désormais la technologie de Deezer et son réseau de partenaires publicitaires pour monétiser ses services gratuits.

Deezer vise à renforcer l'utilisation de sa technologie de détection de l'IA, qu'il utilise déjà pour exclure la musique entièrement générée par l'IA des recommandations de ses utilisateurs, a-t-il déclaré.

Le groupe de streaming a fait état mercredi d'une baisse de 12,1 % de son chiffre d'affaires lié aux partenariats, à 147,8 millions d'euros (169,4 millions de dollars).

($ 1 dollar = 0,8725 euro)