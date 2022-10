Deezer enregistre une nouvelle accélération de la croissance de son chiffre d’affaires au T3 2022

● Chiffre d’affaires consolidé de 115 M€ au T3 2022, en hausse de +14 % vs. T3 2021, avec une croissance à deux chiffres dans tous les segments et géographies



● Excellente performance en France, avec une hausse du chiffre d’affaires de +13 % vs. T3 2021, portée par la poursuite de la croissance de la base d’abonnés (+10 %)



● Bon niveau d’activité dans le Reste du Monde, en croissance de +15 % vs. T3 2021 (+9 % à taux de change constants), grâce au dynamisme des ventes B2B et à une hausse à deux chiffres de l’ARPU



● Chiffre d’affaires consolidé de 335 M€ sur les 9M 2022, en hausse de +13 % vs. les 9M 2021, reflétant la forte performance du B2C en France et le bon niveau d’activité B2B dans le Reste du Monde



● Confirmation de l’objectif de chiffre d'affaires d'environ 455 M€ pour 2022 (+14 % par rapport à 2021)