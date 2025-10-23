Deezer enregistre un chiffre d’affaires de 131 M€ au T3, en ligne avec ses objectifs annuels, et confirme la dynamique de croissance de ses abonnés directs (+10 % à périmètre comparable)

Paris, 23 octobre 2025, 17:45 CEST – Deezer (Euronext Paris : DEEZR ; ISIN : FR001400AYG6), la plateforme mondiale d’expériences musicales, a publié son chiffre d’affaires consolidé pour le troisième trimestre 2025 (période close le 30 septembre 2025).



Alexis Lanternier, directeur général de Deezer, commente : « La croissance du nombre d’abonnés en France s’est accélérée pour le troisième trimestre consécutif, confirmant l’impact positif de nos initiatives de différenciation sur notre marché domestique. Dans le Reste du Monde, le nombre d’abonnements Direct progresse, reflétant la qualité de notre service et l’attractivité de notre marque alors que nous continuons à défendre les valeurs de transparence et d’équité dans l’industrie musicale. Notre système d’étiquetage de contenus générés par l’IA et nos nouvelles fonctionnalités de personnalisation suscitent une attractivité à l’international, ouvrant des opportunités au-delà de nos marchés principaux. Deezer ouvre la voie dans le domaine de la protection des artistes et des ayants droit, tout en offrant des expériences musicales innovantes et mémorables pour les utilisateurs. Pour la suite, nous nous concentrons sur le lancement de nouveaux produits axés sur les fans ainsi que sur des innovations destinées aux artistes, conçues pour renforcer l’engagement, accroître la maîtrise créative et affirmer davantage la singularité de l’expérience d’écoute sur Deezer. »