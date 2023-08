Deezer devient le partenaire officiel de streaming musical de Mercado Libre dans le cadre de leur nouveau programme Meli+

L'abonnement premium de Deezer est désormais disponible en tant qu'avantage principal de Meli+ pour des millions de personnes au Brésil et au Mexique, et renforce ainsi le partenariat avec le leader e-commerce d’Amérique Latine et l'une des entreprises les plus influentes du TIME100 en 2023.



Paris, le 31 août 2023 - Deezer (Paris Euronext : DEEZR), la plateforme mondiale de streaming musical, étend son partenariat, initié en février 2021, avec Mercado Libre (NASDAQ : MELI), la principale plateforme e-commerce d'Amérique latine, présente dans 18 pays et comptant plus de 100 millions d'utilisateurs actifs uniques. En s'associant à Mercado Libre pour le lancement de Meli+, Deezer poursuit sa stratégie d'expansion au travers de partenariats dans le monde entier. Le ecommerce est l'un des nombreux secteurs où Deezer développe sa présence en proposant son service de streaming musical aux clients de ses partenaires, contribuant ainsi à la croissance de sa base d’abonnés.





"L'Amérique latine est une région très importante pour Deezer, notamment grâce à notre forte présence sur le marché brésilien et nous sommes ravis de compter de nouveaux abonnés qui pourront profiter de leur musique préférée sur Deezer grâce à Meli+", a déclaré Stéphane Rougeot, Directeur Général

Adjoint de Deezer. "