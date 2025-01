Deezer déploie un outil de pointe généré par l'IA

(AOF) - Deezer, plateforme de streaming, annonce le lancement d'un outil permettant de détecter les contenus générés par de l'intelligence artificielle avec pour objectif "d'augmenter la transparence pour les utilisateurs et de protéger les droits des créateurs", écrit le groupe dans un communiqué. Il s'agit de couper court à la "perturbation" de l'IA dans l'écosystème musical, estime Alexis Lanternier, CEO de Deezer.

"L'IA générative a le potentiel d'avoir un impact positif sur la création et la consommation musicale, mais son utilisation doit être guidée par la responsabilité et avec un suivi afin de protéger les droits et les revenus des artistes et des auteurs-compositeurs", ajoute-t-il.

AOF - EN SAVOIR PLUS