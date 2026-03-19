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Deezer compose un exercice 2025 solide
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 09:30

La plateforme de streaming ( 10,91%) renoue avec les bénéfices, avec un résultat net de 8,5 millions d'euros en 2025, contre une perte de 26 millions un an plus tôt, porté par l'amélioration des marges et des reprises de provisions.

L'Ebitda ajusté ressort à 9,7 MEUR au 31 décembre 2025, contre une perte de 4 MEUR un an plus tôt, soit une amélioration de 13,7 MEUR. Deezer franchit ainsi pour la première fois le seuil de rentabilité sur un exercice annuel.

La marge brute ajustée progresse à 135,5 MEUR ( 1,3%), soutenue par les offres en marque blanche et l'optimisation des accords avec les labels. Elle atteint 25,4% sur l'ensemble des segments, tandis que la marge des partenariats s'établit à 21,7%, en légère hausse.

Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 534 MEUR, contre 541,7 millions un an plus tôt, soit un recul de 1,4% à taux de change courants et de 0,3% à taux constants, en ligne avec les objectifs.

Deezer aborde 2026 avec un modèle rentable et entend poursuivre sa stratégie axée sur la croissance des abonnés, le développement d'un B2B rentable et la valorisation des artistes.

Le groupe, qui publiera le 23 avril son chiffre d'affaires du premier trimestre 2026, vise un chiffre d'affaires stable, tout en maintenant un Ebitda ajusté et un free cash-flow positifs grâce à un équilibre entre investissements ciblés et discipline financière.

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