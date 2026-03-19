Deezer affiche son premier bénéfice annuel, les actions augmentent

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19 mars - ** La plateforme française de streaming musical Deezer DEEZR.PA augmente de 9% après avoir publié mercredi son tout premier bénéfice annuel

** Son bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) s'est amélioré pour atteindre 9,7 millions d'euros (11,11 millions de dollars) en 2025 contre une perte de 4 millions d'euros en 2024

** Deezer a également annoncé jeudi le renouvellement et l'extension de son partenariat avec le fabricant audio Sonos

SONO.O afin d'inclure la monétisation de la radio Sonos par le biais de l'ad exchange Deezer

** Les actions de Deezer sont en passe de connaître leur meilleure journée depuis le 27 novembre 2025

(1 $ = 0,8731 euro)