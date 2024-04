Deezer: Accélération de la croissance à +15% au T1 2024

Paris, 29 avril 2024, 17:45 CEST - Deezer (Euronext Paris : DEEZR ; ISIN : FR001400AYG6), la plateforme mondiale d'expériences musicales, a publié son chiffre d'affaires consolidé pour le

premier trimestre 2024 (période close le 31 mars 2024).



Stu Bergen, CEO intérim de Deezer depuis le 1er avril, a commenté : "Les résultats de Deezer au cours du premier trimestre 2024 mettent clairement en évidence notre dynamique et démontrent

toute la pertinence de notre stratégie. En offrant des expériences uniques aux fans de musique du monde entier, Deezer innove et crée de la valeur pour tous les acteurs de l’industrie. Nous

continuons d’être un vecteur de changement pour le secteur, en remettant en cause le statu quo en matière de rémunération et de prix, tout en maintenant notre soutien indéfectible aux artistes

et aux auteurs-compositeurs."