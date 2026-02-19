Deere revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année en raison de la reprise de la construction et des ventes ; les actions montent en flèche

L'action Deere en hausse de 8,1 % après l'augmentation des prévisions de bénéfices

Le directeur général May voit 2026 comme le point bas du cycle

Niveaux de stocks faibles, potentiel de hausse à mesure que les stocks se normalisent - analyste

Deere fait face à un impact tarifaire de 1,2 milliard de dollars avant impôts pour l'exercice 2026

Le fabricant de machines agricoles Deere & Co DE.N a relevé sa prévision de bénéfice annuel et battu les estimations de résultats du premier trimestre jeudi , citant des initiatives de réduction des coûts pour protéger les marges et la reprise dans ses unités de construction et de petite agriculture.

Ses actions ont grimpé de 8,1% dans les échanges du matin.

Le plus grand fabricant mondial d'équipements agricoles a déjà réduit la production de ses usines pour faire face à la faible demande de nouvelles machines, car la baisse des prix des récoltes et la hausse des coûts des intrants poussent les agriculteurs à reporter leurs achats importants.

La société travaille également en étroite collaboration avec les concessionnaires de son réseau pour réduire les stocks.

Elle s'attend à ce que le bénéfice net pour 2026 se situe entre 4,5 et 5 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 4 à 4,75 milliards de dollars. Les analystes s'attendent en moyenne à ce que Deere affiche un bénéfice net annuel de 4,45 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

"Nous sommes encouragés par la reprise continue de la demande dans les segments de la construction et de la petite agriculture", a déclaré le directeur général John May.

"Ces développements positifs renforcent notre conviction que 2026 représente le bas du cycle actuel."

Deere s'attend désormais à ce que les ventes nettes en 2026 dans deux segments - Small Agriculture & Turf et Construction & Forestry - augmentent d'environ 15 % chacun, alors qu'elle prévoyait auparavant une hausse d'environ 10 %.

Kristen Owen, analyste chez Oppenheimer, a déclaré que la société a terminé le trimestre avec des stocks relativement faibles, accumulant historiquement moins de stocks au quatrième et au premier trimestre et laissant une marge de manœuvre pour une hausse potentielle à mesure que les stocks se normalisent tout au long de l'année.

Deere a enregistré un bénéfice net de 656 millions de dollars, soit 2,42 dollars par action, pour le trimestre, en baisse par rapport aux 869 millions de dollars, soit 3,19 dollars par action, enregistrés l'année précédente, mais supérieur aux estimations des analystes, qui étaient de 2,05 dollars par action.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre a augmenté de 13 % pour atteindre 9,61 milliards de dollars.

LES TARIFS DOUANIERSPÈSENT, LES REVENUS AGRICOLES RESTENT FAIBLES

Les droits de douane imposés par le président américain Donald Trump ont pesé sur les bénéfices d'exploitationde Deere. L'entreprise basée à Moline, dans l'Illinois, a dû faire face à des coûts de production plus élevés en raison des droits de douane, car elle dépend fortement des matières premières importées pour fabriquer ses tracteurs verts et jaunes.

Les agriculteurs américains s'apprêtent à vivre une nouvelle saison marquée par la faiblesse des prix des récoltes et l'augmentation des coûts, ce qui les obligera à prendre des décisions difficiles quant à la poursuite de leurs activités, alors que l'abondance de l'offre de céréales pèse sur les marchés.

Le ministère américain de l'agriculture a prévu au début du mois que le revenu agricole net - une mesure générale de la rentabilité de l'économie agricole - baisserait de 0,7 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 153,4 milliards de dollars en 2026.

Deere s'attend à un impact tarifaire avant impôts d'environ 1,2 milliard de dollars pour l'exercice 2026.