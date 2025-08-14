 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 834,60
+0,38%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Deere réduit son objectif de bénéfice pour l'année 2025
information fournie par AOF 14/08/2025 à 14:29

(AOF) - Deere & Company a généré un bénéfice net de 1,289 milliard de dollars au troisième trimestre clos le 27 juillet 2025, soit 4,75 dollars par action. Il est en repli de 26%. Les ventes nettes ont diminué de 9%, à 12,01 milliards de dollars, sur ce troisième trimestre. Suite à sa publication trimestrielle, l'entreprise spécialisée dans la fabrication de matériel agricole a abaissé la fourchette haute de ses prévisions de bénéfice annuel. Il devrait être comprise entre 4,75 et 5,25 milliards de dollars, contre une fourchette précédente allant de 4,75 et 5,50 milliards de dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

DEERE & CO
513,345 USD NYSE 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank