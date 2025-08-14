Deere réduit son objectif de bénéfice pour l'année 2025

(AOF) - Deere & Company a généré un bénéfice net de 1,289 milliard de dollars au troisième trimestre clos le 27 juillet 2025, soit 4,75 dollars par action. Il est en repli de 26%. Les ventes nettes ont diminué de 9%, à 12,01 milliards de dollars, sur ce troisième trimestre. Suite à sa publication trimestrielle, l'entreprise spécialisée dans la fabrication de matériel agricole a abaissé la fourchette haute de ses prévisions de bénéfice annuel. Il devrait être comprise entre 4,75 et 5,25 milliards de dollars, contre une fourchette précédente allant de 4,75 et 5,50 milliards de dollars.

