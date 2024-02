Deere: réduction de ses prévisions de bénéfices

(AOF) - Deere, entreprise spécialisée dans la fabrication de matériel agricole, a réduit ses prévisions de bénéfices pour 2024. Pénalisée par des taux d'emprunts élevés et par la baisse des prix des récoltes, la firme américaine annonce abaisser sa fourchette-cible de bénéfice net pour l'exercice 2023-24. Il est anticipé entre 7,5 et 7,75 milliards de dollars contre de 7,75 à 8,25 milliards il y a trois mois. Au premier trimestre, Deere a dégagé un bénéfice net en repli de 11% à 1,75 milliard de dollars, soit un bénéfice par action de 6,23 dollars.

Ses revenus ont reculé de 4% à moins de 12,2 milliards de dollars.

"A l'avenir, nous nous attendons à ce que le réapprovisionnement des flottes se modère avec la normalisation des fondamentaux agricoles par rapport aux niveaux records de 2022 et 2023", explique son PDG John May.

