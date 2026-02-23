Deere recule, Jefferies passe à "sous-performance"
A 10h20 (heure de Wall Street), le titre du fabricant d'équipements agricoles, de construction et forestiers recule de 1,5% à 652,9 dollars, alors que l'indice S&P 500 recule de 0,6%.
Dans une note, Jefferies explique que Deere reste une excellente entreprise dans une perspective de long terme avec ses produits innovants, son positionnement dominant sur le marché et son énorme base de données clients.
Mais le broker estime que les investisseurs ont déjà pris en compte le scénario optimiste d'une reprise du secteur, ce qui lui laisse penser que les bonnes nouvelles sont déjà intégrées dans le prix.
Dans son étude, le courtier souligne que le cours de Bourse a plus que doublé par rapport à ses points bas de 2022 et qu'il a encore pris près de 40% en sept semaines, ce qui la fait maintenant apparaître très chère en comparaison de ses ratios habituels.
Enfin, prévient-il, le vrai moteur de l'activité du groupe américain reste sous pression, avec un cycle agricole qui devrait toucher un point bas cette année avec des revenus attendus encore en baisse de l'ordre de 15% en 2026 en raison de la chute des prix des cultures.
