Deere progresse après le relèvement de ses prévisions de bénéfices annuels
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 12:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 février - ** Les actions du fabricant de tracteurs Deere & Co DE.N augmentent de 4,5 % à 620 $ avant le marché

** La société relève ses prévisions de revenu net pour l'année fiscale , bénéficiant de mesures de réduction des coûts qui ont permis d'atténuer l'impact de la faiblesse de la demande d'équipements

** Le bénéfice net de l'exercice 26 devrait se situer entre 4,5 et 5 milliards de dollars, ce qui est supérieur à la prévision précédente de 4 à 4,75 milliards de dollars

** Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'élève à 9,61 milliards de dollars, ce qui est supérieur aux estimations des analystes (7,69 milliards de dollars) - données compilées par LSEG

** DE a gagné 9,9 % en 2025

