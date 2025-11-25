 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
48 659,52
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Deere : hausse du chiffre d'affaires, baisse du BPA, résultats attendus mercredi
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 21:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 novembre - ** Les actions de Deere & Co DE.N sont en hausse de 2,5% dans les échanges de l'après-midi mardi, ainsi que les gains du marché plus large, avec le fabricant d'équipement agricole qui devrait annoncer un chiffre d'affaires plus élevé d'une année sur l'autre mais un bénéfice par action plus faible dans ses résultats trimestriels attendus avant la cloche d'ouverture mercredi ** Les analystes s'attendent à un chiffre d'affaires de 9,85 milliards de dollars pour le quatrième trimestre fiscal, contre 9,28 milliards de dollars un an plus tôt, et à un bénéfice par action de 3,85 dollars, contre 4,55 dollars il y a un an, selon LSEG ** La médiane des objectifs de cours à 12 mois sur l'action est de517,50 $; l'action est maintenant à 499,42 $ ** En août, Deere a annoncé une baisse de son bénéfice trimestriel et a mis en garde contre un impact plus important que prévu des tarifs douaniers ** Les recommandations des analystes sur l'action comprennent14 notes"achat fort" ou "achat", 10 notes "maintien" et 1 note "vente", selon LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, DE est en hausse d'environ 18 % depuis le début de l'année, contre un gain d'environ 15 % pour le S&P 500 .SPX .

Valeurs associées

DEERE & CO
498,155 USD NYSE +2,24%
S&P 500 INDEX
6 765,88 Pts CBOE +0,91%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank