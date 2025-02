DeepSeek : un nouveau phénomène Spoutnik ?

information fournie par ODDO BHF AM • 17/02/2025 à 11:38

Pour la première fois depuis 10 ans les entreprises européennes publient des résultats en dessous des attentes du consensus. Les surprises négatives se limitent à -2 %, pas de panique donc, mais il parait opportun de s'interroger sur la soutenabilité des marges à ce moment du cycle. Aux Etats-Unis, la marge opérationnelle des sociétés du S&P 500 est passée de 13 % en 2019 à plus de 17 % en prévisionnel pour 2025. Dans l'intervalle, cette même marge avait reculé à 10 % en 2020 en pleine crise Covid.

Le 4 octobre 1957, le monde se réveillait sous le choc : l'Union soviétique avait dépassé les États-Unis dans la course à l'espace. La surprise créée par le lancement de Spoutnik, premier satellite artificiel au monde, fut si vive que cet événement marqua l'histoire. Certains qualifient aujourd'hui de « moment Spoutnik » chinois l'émergence de DeepSeek dans l'écosystème de l'intelligence artificielle. Dans quelle mesure peut-on comparer ces deux événements ? DeepSeek représente-t-il un moment charnière pour le secteur de l'IA ? Bouleverse-t-il le paysage de l'investissement ? Peut-il remettre en question l'exceptionnalisme américain ? Plutôt que laisser ChatGPT et DeepSeek faire l'analyse à notre place, utilisons nos propres neurones pour mesurer les effets de cette avancée de l'IA chinoise sur l'allocation d'actifs et le positionnement de nos investissements.

DeepSeek, la startup chinoise qui secoue le monde de l'IA

Fondée en 2023, la startup chinoise DeepSeek a rapidement fait parler d'elle dans le paysage de l'IA. Elle a récemment lancé deux grands modèles linguistiques (LLM) d'IA en open source du même type que ChatGPT, DeepSeek-V3, en décembre 2024, et DeepSeek-R1, en janvier 2025. Ces modèles atteignent des performances comparables à celles des modèles de pointe actuels pour un coût d'entraînement nettement moindre.

La Une des médias laisse entendre que le modèle V3 a été entraîné en deux mois à l'aide de seulement 2 000 puces Nvidia H800, pour un coût d'environ 5,6 millions de dollars US – une paille par rapport aux centaines de millions dépensés par OpenAI, Google ou Meta pour leurs propres modèles. Est-ce bien vrai ? La plupart des experts du secteur semblent reconnaître la performance de DeepSeek et ses gains en efficacité. Ils sont par ailleurs nombreux à penser que la méthodologie employée est pertinente, et que l'ordre de grandeur en termes d'économie de coûts est tout à fait plausible.

Quoi qu'il en soit, DeepSeek remet en question la croyance du « Bigger is Better » qui a prévalu dans le monde de l'IA au cours des dix dernières années.

(...)

