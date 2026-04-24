DeepSeek, la coqueluche chinoise de l'IA, dévoile en avant-première un nouveau modèle adapté à la technologie des puces Huawei

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* DeepSeek affirme que le modèle V4 surpasse les autres modèles open source

* La collaboration étroite avec Huawei contraste avec la dépendance antérieure vis-à-vis des puces Nvidia

* Cette semaine, les États-Unis ont accusé la Chine d'avoir volé la propriété intellectuelle des laboratoires américains d'IA à une échelle industrielle

(Réécriture et mise à jour) par Eduardo Baptista et Ethan Wang

DeepSeek, la start-up chinoise spécialisée dans l'intelligence artificielle dont le modèle à faible coût a stupéfié le monde l'année dernière, a dévoilé vendredi un aperçu de son nouveau modèle très attendu, adapté à la technologie des puces Huawei, soulignant ainsi les capacités croissantes de la Chine dans ce secteur.

La collaboration étroite avec Huawei HWT.UL sur ce modèle, le V4, contraste avec la dépendance passée de DeepSeek vis-à-vis des puces de Nvidia NVDA.O , bien que la start-up n'ait pas révélé quels processeurs elle a utilisés pour entraîner son dernier modèle.

La version pro du nouveau modèle surpasse les autres modèles open source dans les benchmarks de connaissances mondiales, se classant juste derrière le Gemini-Pro-3.1 de Google, qui est un modèle à code source fermé, a déclaré DeepSeek.

Le V4 est également disponible en version flash à moindre coût. Les versions préliminaires permettent à l'entreprise d'intégrer les retours d'expérience du monde réel et d'apporter des modifications avant le lancement du produit final. DeepSeek n'a pas communiqué de calendrier concernant la date à laquelle le modèle devrait être finalisé.

DEEPSEEK AU CŒUR DES TENSIONS ENTRE LES ÉTATS-UNIS ET LA CHINE EN MATIÈRE D'IA

Le lancement de la version préliminaire intervient un jour après que la Maison Blanche a accusé la Chine de voler la propriété intellectuelle des laboratoires américains d'IA à l'échelle industrielle, menaçant de tendre les relations avant le sommet entre les dirigeants américains et chinois prévu le mois prochain.

DeepSeek s'est retrouvé au cœur de cette controverse, accusé par Washington d'avoir enfreint les contrôles à l'exportation américains en acquérant des puces Nvidia de pointe pour entraîner ses modèles. Anthropic et OpenAI ont également déclaré que l'entreprise avait indûment « distillé » leurs modèles propriétaires.

Basée à Hangzhou, DeepSeek a reconnu avoir utilisé des puces Nvidia, mais n'a pas précisé si ces puces en particulier faisaient l'objet d'interdictions d'exportation. Elle a déclaré que son modèle V3 utilisait des données naturelles collectées par exploration du Web et qu'elle n'avait pas intentionnellement utilisé de données synthétiques générées par OpenAI.

L'ambassade de Chine à Washington a déclaré qu'elle s'opposait à ces « allégations sans fondement », ajoutant que Pékin « accordait une grande importance à la protection des droits de propriété intellectuelle ».

LA COLLABORATION ÉTROITE ENTRE HUAWEI ET DEEPSEEK

Huawei, dont la gamme de puces Ascend AI est essentielle aux efforts de la Chine pour réduire sa dépendance vis-à-vis des technologies de pointe américaines en matière de semi-conducteurs, a déclaré vendredi avoir travaillé en étroite collaboration avec DeepSeek afin que les nouveaux modèles V4 puissent fonctionner sur l'ensemble de sa gamme de systèmes haute performance.

“L'ensemble de la gamme de supernœuds Ascend prend désormais en charge les modèles de la série DeepSeek V4”, a-t-il déclaré.

Washington a commencé à restreindre l'accès de la Chine aux puces IA avancées fabriquées par des entreprises américaines en 2022 et, depuis lors, Pékin a accéléré ses efforts pour atteindre l'autosuffisance technologique – une aubaine pour les fabricants de puces nationaux comme Huawei.

L'ascension fulgurante de DeepSeek au début de l'année 2025 a également propulsé les modèles open source à bas coût au premier plan de l'écosystème chinois de l'IA, stimulant ainsi une multitude de concurrents nationaux.

Certains de ces concurrents étaient toutefois sur la défensive vendredi, la sortie de la version V4 ayant fait chuter leurs actions. Zhipu AI 2513.HK a perdu 9 % et MiniMax

0100.HK a reculé de 7 %.

Détenue par la société chinoise High-Flyer Capital Management, DeepSeek vise à lever des fonds pour une valorisation supérieure à 20 milliards de dollars, selon un article publié ce mois-ci par The Information, qui indiquait également que les géants technologiques Alibaba 9988.HK et Tencent 0700.HK étaient en pourparlers pour prendre des participations.