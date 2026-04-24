DeepSeek dévoile un nouveau modèle d'IA conçu pour fonctionner sur les puces Huawei

par Eduardo Baptista, Ethan Wang et Che Pan

La start-up chinoise spécialisée dans l'intelligence artificielle DeepSeek a dévoilé vendredi une version préliminaire de son nouveau modèle très attendu, le V4, adapté à la technologie des puces Huawei, soulignant ainsi l'autonomie croissante de la Chine dans ce secteur.

La collaboration étroite avec Huawei HWT.UL sur ce nouveau modèle V4 vient contraster avec la dépendance passée de DeepSeek vis-à-vis des puces NVDA.O de Nvidia.

"C'est un événement majeur pour l'industrie chinoise de l'IA", a déclaré He Hui, directeur de la recherche sur les semi-conducteurs au cabinet de conseil Omdia.

DeepSeek a déclaré que la version Pro surpassait les autres modèles open source dans les tests de référence sur les connaissances mondiales, n'étant devancée que par le modèle Gemini-Pro-3.1 à code source fermé de Google GOOGL.O .

"Les puces Ascend de Huawei constituent la meilleure alternative nationale à Nvidia, et la prise en charge de DeepSeek V4 montre que les meilleurs modèles d'IA chinois peuvent désormais fonctionner sur du matériel chinois", a déclaré He Hui.

Le revirement de DeepSeek fait écho aux inquiétudes exprimées dernièrement par le président-directeur général de Nvidia, Jensen Huang, et d'autres, selon lesquelles l'entreprise américaine risque de perdre son écosystème de développeurs en Chine en raison à la fois des contrôles à l'exportation américains et de la volonté de Pékin de parvenir à l'autosuffisance.

DeepSeek a souvent été la cible d'accusations de la part de Washington et de ses concurrents américains, qui lui reprochent de devoir en grande partie son succès à une utilisation abusive du savoir-faire américain.

"Le jour où DeepSeek sortira d'abord sur Huawei, ce sera un résultat catastrophique pour notre pays", avait déclaré Jensen Huang lors d'une interview accordée ce mois-ci au podcast Dwarkesh.

L'action Nvidia reste stable vendredi en pré-ouverture. Les fabricants de puces chinois ont rebondi, spéculant sur une utilisation plus large des puces locales : Huahong Semiconductor

1347.HK et SMIC 0981.HK bondissent respectivement de 15% et 10%.

La sortie du V4 a fait chuter les actions des concurrents de DeepSeek, Zhipu AI 2513.HK et MiniMax 0100.HK perdant toutes deux 9% .

DeepSeek n'a pas communiqué de calendrier concernant la date à laquelle le modèle devrait être finalisé.

De nombreux gouvernements occidentaux et certains gouvernements asiatiques ont interdit à leurs institutions et à leurs fonctionnaires d'utiliser DeepSeek, invoquant des préoccupations liées à la confidentialité des données.

(Rédigé par Eduardo Baptista, Ethan Wang et Che Pan, avec la contribution de Liam Mo et Samuel Indyk ; version française Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)