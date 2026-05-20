Deep Fission vise une valorisation de 1,66 milliard de dollars lors de son introduction

Deep Fission a annoncé mercredi qu'elle visait une valorisation d'environ 1,66 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, cherchant à tirer parti de la forte demande des investisseurs pour l'énergie nucléaire alors que la consommation d'électricité liée à l'intelligence artificielle connaît une forte hausse.

La société basée à Berkeley, en Californie, cherche à lever jusqu'à 156 millions de dollars en proposant 6 millions d'actions à un prix compris entre 24 et 26 dollars chacune.

Les projets d'introduction en bourse de Deep Fission interviennent alors que les développeurs nucléaires suscitent un regain d'intérêt de la part des investisseurs, la demande émanant des centres de données et des applications d'intelligence artificielle contribuant à raviver l'engouement pour l'énergie nucléaire après des années de scepticisme du public.

La société développe un petit réacteur modulaire (SMR) conçu pour fonctionner en profondeur sous terre, un système qu'elle appelle le "Gravity Reactor".

Deep Fission affirme que cette approche s'appuie sur la technologie éprouvée des réacteurs à eau pressurisée (PWR), qui alimente la majorité des centrales nucléaires existantes dans le monde.

Les développeurs nucléaires ont également bénéficié d'une série de décrets de l'administration Trump visant à renforcer la capacité énergétique nationale et à accélérer le déploiement des SMR.

En avril, le développeur de réacteurs nucléaires X-Energy

XE.O est entré en bourse. À la clôture d'hier, ses actions avaient progressé de 16,3% par rapport à leur prix d'introduction.

William Blair, Stifel et Canaccord Genuity figurent parmi les souscripteurs de l'offre. La société a l'intention de s'introduire au Nasdaq sous le symbole "FISN".

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))