Découvrez les valeurs capables de payer leur facture carbone

Situer les 120 plus grandes sociétés cotées européennes sur une échelle de A à F. (© Freepik)

Que penser de la stratégie climatique d’Air Liquide, Danone, Legrand, Schneider Electric ou Klépierre ? Avec le « Score Carbone », vous disposez d’un moyen gratuit pour juger l’impact carbone de vos sociétés en portefeuille et d’une cinquantaine de fonds.

Vous vous préoccupez du changement climatique ? Voilà un indicateur climatique intégré que l’investisseur particulier peut obtenir gratuitement en quelques clics.

Le «Score Carbone» publié par la société de conseil Axylia vous permet de situer les 120 plus grandes sociétés cotées européennes sur une échelle de A à F en fonction de leur rentabilité opérationnelle nette des émissions de carbone ainsi que vos portefeuilles et fonds d’actions françaises investis parmi 15.000 entreprises étudiées. Et les 40 entreprises les mieux notées figurent dans son indice Vérité 40, un indice qui met en valeur les entreprises les mieux placées.

Avec des surprises à la clé. Legrand (score A) est bien mieux placé que Schneider Electric (C) ou Air Liquide (D).

Veolia (E) est moins mauvais qu’Engie (F), mais tous deux sont battus par TotalEnergies (D).

Michelin (F) et Alstom (F) arrivent derrière ArcelorMittal (E). Et si les grandes valeurs du luxe ( Kering , Hermès , LVMH ) tirent le CAC 40 vers le haut avec des A, le score moyen des quarante plus grandes capitalisations françaises tombe à D ce qui signifie que leur marge opérationnelle ne couvre pas leur consommation de carbone (en valeur).

Un score de rentabilité

La méthode de