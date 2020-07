Décollecte hebdomadaire massive des fonds monétaires

(NEWSManagers.com) - Les fonds monétaires ont enregistré l'une des pires décollectes de leur histoire, selon les données du " Flow Show " , le rapport hebdomadaire sur les flux de collecte de BofA Global Research. Les retraits nets, qui se sont élevés à 77,9 milliards de dollars entre le 9 et le 15 juillet, ont entre autres certainement servi au paiement des impôts sur le revenu outre-Atlantique où la date limite a été étendue au 15 juillet, ont indiqué les auteurs du rapport.

La semaine a été plutôt calme et positive sur les autres classes d'actifs. Les obligations continuent de tirer leur épingle du jeu, avec une collecte nette positive de 9,3 milliards de dollars. Les fonds d'obligations d'entreprises de catégorie " investment grade" représentent la quasi-totalité des investissements, avec +7,9 milliards de dollars. Les titres risqués, à haut rendement (" high yield" ) ont également connu une collecte positive, de 1,5 milliard de dollars. A l'inverse, les obligations souveraines ont décollecté 3 milliards de dollars.

Les fonds actions ont reçu, pour leur part, 4,8 milliards de dollars. Mais l'opposition traditionnelle entre les fonds indiciels passifs (ETF, " exchanged-traded funds" ) et les fonds gérés activement a fait son retour, avec une collecte positive de 9,8 milliards de dollars pour les premiers, et une décollecte de 5 milliards pour les seconds. Concernant les secteurs géographiques, les Etats-Unis et l'Europe sont les principaux gagnants, avec +1,7 milliard et +1,3 milliard de dollars de collecte respective.

Enfin, les fonds or et métaux précieux poursuivent leur ascension, avec une nouvelle collecte positive, de 1,8 milliard de dollars.