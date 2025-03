Décollage vertical et moteur électrique : Safran va équiper l'avion-hélicoptère français ATEA

Ce projet d'aéronef est développé à Toulouse, et vise à proposer une alternative décarbonée à l'hélicoptère pour des vols pouvant couvrir jusqu'à 400 kilomètres.

( AFP / PASCAL PAVANI )

La start-up française Ascendance a choisi ENGINeUS, premier moteur électrique fraîchement certifié de Safran , pour son futur avion à décollage et atterrissage vertical, une avancée pour la décarbonation de l'aviation.

Le prototype volant d'Ascendance baptisé Atea est équipé de 10 moteurs, dont huit intégrés dans les ailes pour assurer la propulsion verticale lors du décollage et atterrissage et deux de Safran pour le vol horizontal "conventionnel", explique à l'AFP Jean-Christophe Lambert, cofondateur d'Ascendance.

Hybridation

Atea, qui a débuté sa campagne d'essais au sol sur ses installations à Muret, près de Toulouse et dont le premier vol est prévu dans un an se présente comme une option de remplacement décarbonée et silencieuse des hélicoptères pour des vols régionaux allant jusqu'à 400 km.

Ce sera un concurrent des taxis volants électriques comme ceux de l'américain Joby Aviation ou l'allemand Lilium qui ont un rayon d'action plus petit, d'environ 250 km.

"L'hybridation qui associe un moteur thermique qu'on veut compatible avec le carburant d'aviation durable et une batterie sera un élément clé dans la décarbonation de l'aviation", souligne Jean-Christophe Lambert.

Turboréacteur à assistance électrique

Pour Florent Nierlich, directeur technique de Safran Electrical & Power, l'enjeu du moteur électrique est double: propulser des petits avions (avions d'école pour la formation des pilotes et avions de transport régionaux jusqu'à 19 places) mais aussi assister un gros turboréacteur "frugal en termes de consommation de carburant", Rise, le moteur de demain de Safran attendu à l'horizon de 2035. "Cette ultrafrugalité va avoir besoin d'assistance électrique dans le moteur, dans le turboréacteur. Et les technologies qu'on développe pour faire de la propulsion pure, toute électrique sur les petits vecteurs sont les mêmes que celles qui vont être utilisées pour faire l'assistance, demain, des gros turboréacteurs", explique-t-il à l'AFP.

Après s'être doté fin 2024 d'un centre d'essais en Belgique pour le moteur Rise, Safran a célébré début février la certification par l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (EASA) d'ENGINeUS 100, son premier moteur à propulsion électrique.

Selon Safran, plusieurs sociétés travaillant sur des avions électriques ont déjà opté pour la gamme de moteurs ENGINeUS ou ses moteurs-générateurs GENeUS: Aura Aero, Bye Aerospace, CAE, Diamond Aircraft, Electra, TCab Tech, et VoltAero.