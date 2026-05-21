Deckers, propriétaire de Hoka, présente des perspectives annuelles optimistes grâce à une demande qui résiste

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Deckers Outdoor DECK.N a annoncé jeudi des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice annuel supérieurs aux estimations de Wall Street, misant sur la vigueur de la demande pour ses bottes UGG et ses chaussures de course Hoka.

La croissance des canaux de vente en gros et de vente directe aux consommateurs, associée au lancement de nouveaux produits, a profité à l'entreprise malgré la pression exercée sur les consommateurs à faibles revenus par une inflation persistante.

Les ventes de la marque Hoka ont augmenté de 14,5% au quatrième trimestre, tandis que celles de la marque UGG ont progressé de 9,2%.

“Notre concentration sur le développement de la marque, l'innovation produit et le leadership dans notre catégorie, ainsi que notre exécution sur le marché, continuent de stimuler la demande à prix plein auprès d'un public mondial en expansion”, a déclaré le directeur général Stefano Caroti dans un communiqué.

Deckers, qui s'appuie fortement sur le Vietnam en tant que pôle de fabrication clé, prévoit pour l'exercice 2027 un chiffre d'affaires compris entre 5,86 et 5,91 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 5,82 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice annuel par action devrait se situer entre 7,30 et 7,45 dollars, alors que les analystes s'attendent à 7,34 dollars.

Le chiffre d'affaires trimestriel global a augmenté de 10% pour atteindre 1,12 milliard de dollars, et le bénéfice s'est établi à 96 cents par action. Ces deux chiffres ont dépassé les attentes des analystes.