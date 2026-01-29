 Aller au contenu principal
Deckers Outdoors relève ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels en raison d'une forte demande
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 22:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'actions, de détails et de contexte aux paragraphes 2 et 3)

Deckers Outdoor DECK.N a relevé ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels jeudi, pariant sur une forte demande pour ses chaussures de sport et ses bottes, y compris les chaussures de course Hoka, ce qui a fait grimper les actions de la société d'environ 15 % dans les échanges après bourse .

Les innovations en matière de produits, ainsi que l'augmentation des promotions, ont aidé l'entreprise à attirer les consommateurs et à s'approprier la part de marché des géants de l'habillement sportif tels que Nike NKE.N , à un moment où les dépenses discrétionnaires sont mises à rude épreuve en raison de la volatilité macroéconomique.

Les ventes de Deckers au troisième trimestre ont augmenté de 7 % pour atteindre 1,96 milliard de dollars, dépassant la moyenne des estimations des analystes de 1,87 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 5,40 et 5,42 milliards de dollars, contre une projection précédente de 5,35 milliards de dollars.

Elle prévoit un bénéfice annuel par action compris entre 6,80 et 6,85 dollars, contre 6,30 à 6,39 dollars précédemment.

Valeurs associées

DECKERS OUTDOOR
99,920 USD NYSE +2,41%
NIKE -B-
62,575 USD NYSE +0,54%
