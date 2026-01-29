Deckers Outdoors, propriétaire de Hoka, relève ses prévisions de résultats annuels en raison d'une forte demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute le contexte en 3, les détails en 5 et 6)

La société Deckers Outdoor DECK.N a relevé ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels jeudi, pariant sur une forte demande pour ses chaussures de sport et ses bottes, y compris les chaussures de course Hoka, ce qui a fait grimper les actions de la société d'environ 15 % dans les échanges prolongés.

Les innovations en matière de produits, ainsi que l'augmentation des promotions, ont aidé l'entreprise à attirer les consommateurs et à s'approprier la part de marché des géants de l'habillement sportif tels que Nike NKE.N , à un moment où les dépenses discrétionnaires sont mises à rude épreuve en raison de la volatilité macroéconomique. La société, connue pour ses bottes UGG, a bénéficié des promotions qu'elle a organisées pour ses produits, notamment les chaussures de sport Hoka Bondi 8 et Bondi 9. Par ailleurs, les dépenses de consommation aux États-Unis ont connu une forte hausse en décembre , les Américains ayant beaucoup dépensé pour des biens non durables tels que les vêtements et les chaussures.

Les ventes de Deckers au troisième trimestre ont augmenté de 7 % pour atteindre 1,96 milliard de dollars, dépassant la moyenne des estimations des analystes qui était de 1,87 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG. Les ventes de la marque Hoka ont augmenté de 18,5 %, tandis que celles de UGG ont progressé de 4,9 % au cours du trimestre. Lasociété Deckers, basée à Goleta, en Californie, a réalisé un bénéfice de 3,33 dollars par action, contre 2,76 dollars estimés par les analystes, grâce à l'augmentation des ventes de produits à plein tarif.

La société prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 5,40 et 5,42 milliards de dollars, contre une projection précédente de 5,35 milliards de dollars.

Le bénéfice annuel par action devrait se situer entre 6,80 et 6,85 dollars, contre 6,30 à 6,39 dollars précédemment.