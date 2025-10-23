Deckers Outdoor prévoit des ventes annuelles inférieures aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Deckers Outdoor DECK.N a publié jeudi ses premières prévisions de ventes pour l'exercice 2026, en deçà des estimations de Wall Street, alors que l'incertitude économique croissante a comprimé les portefeuilles des consommateurs et fait pression sur la demande pour ses baskets et ses bottes aux États-Unis.

La société prévoit des ventes annuelles d'environ 5,35 milliards de dollars, contre une estimation consensuelle de 5,45 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.