Deckers Outdoor prévoit des ventes annuelles inférieures aux estimations
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 22:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Deckers Outdoor DECK.N a publié jeudi ses premières prévisions de ventes pour l'exercice 2026, en deçà des estimations de Wall Street, alors que l'incertitude économique croissante a comprimé les portefeuilles des consommateurs et fait pression sur la demande pour ses baskets et ses bottes aux États-Unis.

La société prévoit des ventes annuelles d'environ 5,35 milliards de dollars, contre une estimation consensuelle de 5,45 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

DECKERS OUTDOOR
102,590 USD NYSE +1,63%
