Deckers Outdoor chute après que Piper Sandler l'ait rétrogradé à la catégorie "sous-pondéré

7 janvier - ** Les actions de la société mère de Hoka, Deckers Outdoor DECK.N , sont en baisse de 4,1 % à 103,01 $ avant le marché

** Piper Sandler rétrograde le titre de "neutre" à "sous-pondéré"; réduit les prévisions à 85 $ de 100 $, ce qui représente une baisse de près de 21 % par rapport à la dernière clôture du titre

** 14 courtiers sur 27 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 11 à "conserver" et 2 à "vendre" ou moins; leur prévision médiane est de 105,37 $ - données compilées par LSEG

** Les actions DECK ont baissé d'environ 49% en 2025