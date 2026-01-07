 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Deckers Outdoor chute après que Piper Sandler l'ait rétrogradé à la catégorie "sous-pondéré
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 11:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 janvier - ** Les actions de la société mère de Hoka, Deckers Outdoor DECK.N , sont en baisse de 4,1 % à 103,01 $ avant le marché

** Piper Sandler rétrograde le titre de "neutre" à "sous-pondéré"; réduit les prévisions à 85 $ de 100 $, ce qui représente une baisse de près de 21 % par rapport à la dernière clôture du titre

** L'action a été introduite en bourse le 1er janvier 2009, à l'occasion d'une conférence de presse organisée par le ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (MEDEF)

** La société a également été créée dans le but d'améliorer la qualité de ses produits et de ses services, en particulier dans le domaine de la santé et de la sécurité

** 14 courtiers sur 27 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 11 à "conserver" et 2 à "vendre" ou moins; leur prévision médiane est de 105,37 $ - données compilées par LSEG

** Les actions DECK ont baissé d'environ 49% en 2025

Valeurs associées

DECKERS OUTDOOR
107,450 USD NYSE -0,55%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank