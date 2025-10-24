 Aller au contenu principal
Deckers Outdoor atteint son niveau le plus bas depuis près de deux ans en raison de prévisions de ventes à la baisse pour l'année fiscale en cours
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 16:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

24 octobre - ** Les actions de Deckers Outdoor DECK.N , société mère de Hoka, ont atteint leur niveau le plus bas depuis près de deux ans, avec une baisse de14,4 % à 87,8 $

** La société prévoit un chiffre d'affaires annuel inférieur aux estimations et prévient que les tarifs douaniers affecteront la demande pour les baskets Hoka et les bottes UGG ** La société prévoit un chiffre d'affaires annuel d'environ 5,35 milliards de dollars, inférieur aux estimations des analystes (5,45 milliards de dollars) - données compilées par LSEG

** La société prévoit un impact tarifaire de 150 millions de dollars cette année, inférieur à ses attentes antérieures de 185 millions de dollars

** DECK dépasse les estimations de bénéfices et de revenus trimestriels grâce à une demande internationale et de gros stable ** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action DECK a baissé de49,5 % depuis le début de l'année

