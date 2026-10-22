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Deckers en baisse après des résultats inférieurs aux attentes au deuxième trimestre
information fournie par Reuters 22/10/2026 à 22:47

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 octobre - ** L'action de Deckers Outdoor DECK.N , propriétaire de la marque Hoka, a reculé d'environ 9 % à 77,67 dollars après la clôture

** DECK annonce un chiffre d'affaires de 1,48 milliard de dollars au deuxième trimestre, inférieur aux estimations des analystes (1,51 milliard de dollars) selon les données compilées par LSEG, en raison de la hausse des coûts et d'un contexte de consommation difficile

** “Les résultats de Deckers mettent en évidence un environnement de plus en plus difficile pour les marques de chaussures”, déclare Michael Gunther, analyste chez Consumer Edge

** “La baisse des ventes a également été observée dans toutes les tranches de revenus des ménages, y compris chez les consommateurs à revenus élevés, ce qui souligne les défis auxquels sont confrontées même les marques haut de gamme, les acheteurs se montrant de plus en plus sélectifs”, ajoute M. Gunther

** Le chiffre d’affaires net des ventes directes aux consommateurs a reculé de 1,8 % pour s’établir à 387,5 millions de dollars

** Toutefois, le BPA trimestriel de DECK est supérieur aux prévisions et la société relève ses prévisions de BPA pour l’exercice 2027 à une fourchette comprise entre 7 ,80 et 7 ,95 dollars , incluant un gain d’environ 52 cents lié aux remboursements nets des droits de douane IEEPA perçus

** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse d’environ 18 % depuis le début de l’année

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