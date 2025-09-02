Décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 août 2025

Llama Group SA (Euronext Growth Paris & Bruxelles : ALLAM) annonce que son Assemblée Générale Extraordinaire s’est tenue le jeudi 28 août 2025.



Les actionnaires ont approuvé les résolutions suivantes :



1. Émission de droits de souscription

Dans le cadre de l’augmentation de capital d’un montant brut de 1.000.000 € réalisée le 10 juillet 2025 par l’émission de 1.666.668 actions nouvelles au prix de 0,60 € par action, l’Assemblée a confirmé l’émission de 1.166.668 droits de souscription aux investisseurs ayant participé à cette opération. Chaque droit leur donne la possibilité de souscrire ultérieurement à une action ordinaire nouvelle au prix d’exercice de 0,80 €. Les augmentations de capital correspondantes seront réalisées à concurrence du nombre de droits de souscription exercés et donneront lieu à l’émission de nouvelles actions.



2. Approbation du Loan Agreement avec Maxximum SA

L’Assemblée a approuvé le Loan Agreement conclu le 25 avril 2025 entre Llama Group et Maxximum SA, et en particulier l’apport de la créance de Maxximum SA sur la Société découlant dudit accord. Elle a également approuvé la formule sur la base de laquelle sera calculé le nombre d’actions qui seront émises en faveur de Maxximum SA dans le cadre de cet apport. Cet apport interviendra dans un second temps, et en tout état de cause au plus tard le 31 décembre 2025. Les conditions détaillées de l’apport de créance figurent dans le communiqué de presse du 25 avril 2025.