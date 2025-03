Décision de la Fed : suivez la conférence de presse de Jerome Powell à 20h30

La pression monte alors que les marchés s'interrogent sur les prochaines étapes de la politique monétaire de la Réserve fédérale. Avec une économie américaine sous tension et une incertitude politique accrue, la Fed devrait maintenir ses taux inchangés dans la fourchette actuelle de 4,25% à 4,50%, selon les attentes majoritaires des analystes. Jerome Powell, président de la Fed, répondra aux attentes du marché lors de sa conférence de presse, où il pourrait également aborder les perspectives économiques pour 2025, marquées par des risques de croissance à la baisse et des pressions inflationnistes persistantes. Découvrez en direct ses déclarations et leurs implications pour les marchés financiers.