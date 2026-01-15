Décision de justice favorable à Equinor, vers une reprise imminente du chantier Empire Wind
La Cour de district des Etats-Unis pour le district de Columbia a accordé ce jour à Empire Offshore Wind LLC une injonction préliminaire, permettant la reprise immédiate de la construction sur le plateau continental extérieur. Bien que l'action en justice contestant l'ordre de suspension du département de l'Intérieur des Etats-Unis se poursuive, le projet, achevé à plus de 60%, peut désormais relancer ses activités opérationnelles.
Développé sous contrat avec l'Autorité de recherche et de développement de l'énergie de l'Etat de New York (NYSERDA), Empire Wind vise à sécuriser l'approvisionnement électrique de New York face à une demande croissante.
Une fois finalisé, le parc devrait alimenter environ 500 000 foyers. La direction souligne que le projet se concentre désormais sur un "redémarrage en toute sécurité des activités de construction" tout en maintenant un dialogue étroit avec le gouvernement fédéral.
