Déchets d’amiante : signature d’un contrat-cadre

avec un acteur majeur des déchets en Suisse





Europlasma, spécialiste du traitement et des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, annonce la signature d’un contrat-cadre entre sa filiale de traitement de l’amiante Inertam et un acteur majeur des déchets dangereux en Suisse, client historique du Groupe. Les relations entre les deux entreprises ont été réactivées grâce à la réouverture et la modernisation récente du site d’INERTAM.