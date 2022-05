Déchets d’amiante : l’Italie revient à la vitrification avec Inertam



Europlasma, spécialiste du traitement et des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, annonce que sa filiale Inertam a reçu des notifications de demandes d’exportation de 1 000 tonnes de déchets d’amiante provenant d’Italie en vue de leur vitrification sur son site de Morcenx. Les dossiers d’exportation sont en cours d’instruction auprès des autorités italiennes et les premières livraisons de déchets amiantés sur le site d’Inertam devraient avoir lieu dans le courant de l’année et s’étendre sur quelques mois.