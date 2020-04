Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Décès du pilote automobile britannique Stirling Moss Reuters • 12/04/2020 à 12:22









LONDRES, 12 avril (Reuters) - L'ancien pilote de Formule Un britannique Stirling Moss est décédé à l'âge de 90 ans. Coéquipier chez Mercedes de l'Argentin Juan Manuel Fangio, quintuple champion du monde, il a remporté 16 grands-prix dans les années 1950 et au début des années 1960. Aucun autre pilote n'a obtenu autant de victoire sans décrocher le titre de champion du monde, ce qui lui a valu le surnom de "champion sans couronne". Il a été quatre fois deuxième et trois fois troisième. Stirling Moss a par ailleurs été le premier Britannique à s'imposer à domicile en 1955 devant Juan Fangio. Pour bon nombre de ses concitoyens, son nom est alors devenu synonyme de vitesse. (Alan Baldwin, version française Jean-Philippe Lefief)

